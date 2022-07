Inter, i media sono sicuri: sei te la favorita per lo scudetto! – CdS

L’Inter di certo è la squadra di Serie A che, a mercato ancora chiuso, ovvero nel mese di giugno, si è scatenata. Cinque colpi già messi a segno (manca ufficialità Bellanova) con il ritiro che parte domani. E per i media italiani cambia la visione.

VISIONE – Dopo l’addio di Romelu Lukaku lo scorso anno, l’Inter aveva perso, da campione d’Italia in carica, lo status di squadra ammazza campionato e più forte finendo per essere considerata una delle tante capace di arrivare in Champions League. Quest’anno, come spiega il Corriere dello Sport, gli scenari sembrano essere diversi con i nerazzurri di nuovo in cima alla lista. Il ritorno di Romelu Lukaku sicuramente è un fattore determinante ma è paradossale come, con così poco, cambi l’idea intorno a una squadra e come i media tornino a darla per favorita. Quel che è certo è che, dal punto di vista del calciomercato, l’Inter è in pole position rispetto a Juventus e Milan per esempio. Però, da qui a dire che è favorita nettamente, di acqua sotto i ponti ne passa. Manca ancora un mese e mezzo alla fine del mercato, chissà cosa potrà succedere in casa Inter e in casa delle rivali.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno