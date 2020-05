Inter, i giocatori tornano ad allenarsi. Conte (finalmente) in campo – GdS

Condividi questo articolo

Dopo l’esito dei tamponi per il resto dello staff (QUI i dettagli), Antonio Conte può finalmente tornare ad assistere da vicino agli allenamenti della sua Inter. Calciatori attesi ad Appiano, oggi, dopo la domenica libera

ESITI OK – Sono arrivati ieri gli esiti dei tamponi sostenuti venerdì ad Appiano Gentile. Per i giocatori dell’Inter e parte dello staff era il “secondo giro”, che ha dato lo stesso esito del primo: tutti negativi. Per Antonio Conte è stato invece il primo test, quello che gli consentirà di “avvicinarsi” finalmente alla squadra. Stavolta gli esami sono stati una novantina e hanno interessato oltre a tutti i collaboratori del tecnico anche fisioterapisti, dirigenti e tutto il gruppo di lavoro che circonda abitualmente la squadra, compresi cameraman, cuochi e magazzinieri.

PICCOLI PASSI – Da stamattina (ripresa ancora con allenamenti individuali dopo la domenica libera), nessuno resterà più a “distanza”, come fatto fino a sabato dallo stesso Conte. Nel frattempo, si attendono novità sul fronte istituzionale (QUI le nuove modifiche al protocollo medico scientifico). L’Inter e i club di Serie A cercano di mettere la testa fuori dall’uscio.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Valerio Clari