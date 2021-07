Inter, i 24 presenti al day-one con Inzaghi. Joao Mario diserta il ritiro – CdS

L’Inter è entrata ufficialmente nella settimana di inizio della nuova stagione di Serie A che scatterà il prossimo agosto. I nerazzurri sono pronti ad aprire l’era Simone Inzaghi (vedi articolo) con il tecnico ex biancoceleste che mercoledì in conferenza si presenterà alla stampa e ai tifosi nerazzurri. Secondo quanto appreso dal “Corriere dello Sport”, non ci sarà Joao Mario.

I NOMI DEL RITIRO – Giovedì inizia il ritiro pre-campionato ad Appiano Gentile con i nerazzurri non “nazionali” pronti a cominciare a sudare agli ordini del nuovo mister. Come riportato dal “Corriere dello Sport” ecco la lista dei 24 presenti prevista per giovedì. I portieri Handanovic, Radu, Stankovic, Cordaz e Brazao. Tra i difensori D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov (in attesa del rinnovo), Gravillon, Pirola e Vanheusden (di cui va ufficializzato il riacquisto, ndr). Gli esterni Darmian, Dimarco, Dalbert e Vagiannidis. I centrocampisti Agoumé, Gagliardini, Sensi, Nainggolan. Infine, gli attaccanti Salcedo, Pinamonti. Esposito, Colidio e Mulattieri. Chi non ci sarà è Joao Mario che – spiega il quotidiano romano – dovrebbe disertare (possibile che la cessione arrivi prima, ndr). I convocati di Euro 2020 e Copa America 2021 avranno tre settimane di vacanze a partire dal giorno dell’eliminazione della propria Nazionale. Si uniranno all’Inter di Inzaghi dopo le ferie.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

