Inter, Hutter (All. Monaco) fa già i conti: «Punti? Ecco quanto serve»

L’Inter affronterà il Monaco in Champions League. Il tecnico dei monegaschi, Hutter, si fa già i conti sul passaggio del turno.

ATTESA – Il tecnico del Monaco Adolf Hutter si esprime in conferenza stampa prima della partita contro il Lens sul sorteggio di Champions League. I monegaschi giocheranno contro l’Inter: «Siamo contenti del sorteggio, abbiamo davanti grandi squadre e grandi avversarie. Non è solo una partita emozionante, abbiamo delle belle partite in casa e in trasferta. È davvero bello far parte del sorteggio. Questo nuovo format porta novità per tutti i club. Aspettiamo con ansia le prime partite di Champions League, ma domani abbiamo già una partita importante contro il Lens».

Hutter e il Monaco avversari dell’Inter in Champions League

BILANCIO – Ancora Hutter sul nuovo format della Champions League a 36 squadre e con girone unico: «Penso che questo formato sia una buona idea. Abbiamo altre due partite e più possibilità di affrontare nuove squadre che giocano in altri campionati. Ci saranno 4 gare casalinghe e altrettante trasferte, un’unica classifica. Dovremo ottenere più punti possibile per qualificarci per il resto. Parliamo di una media di 7,6 punti da superare ma essendo la prima volta non abbiamo ancora il senno di poi necessario per esserne sicuri. Secondo me servono tre vittorie oppure due vittorie e due pareggi».