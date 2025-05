Inter-Hellas Verona, uno stop per Zanetti! La situazione

L’Hellas Verona, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha reso noto che un suo calciatore non prenderà parte alla trasferta di domani sera a San Siro contro l’Inter.

NOTA – In vista della partita di domani sera contro l’Inter, in programma a San Siro alle ore 20:45, L’Hellas Verona, nel comunicare i suoi convocati, ha fatto sapere con un comunicato ufficiale l’assenza di Marco Davide Faraoni. L’esterno gialloblù dunque sarà l’unica assenza per Paolo Zanetti. Questo il comunicato ufficiale: «Il calciatore Marco Davide Faraoni non sarà a disposizione per la partita Inter-Hellas Verona in seguito a un affaticamento muscolare».