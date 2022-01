Inter Hall of Fame, dopo Pagliuca entra anche Materazzi

L’Inter allarga la sua Hall of Fame e continua a buttarci dentro grandi calciatori che hanno fatto la storia di questo club. L’ultimo per cronologia è Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro che ha vinto tutto con la maglia dell’Inter.

NEW ENTRY – L’Inter come detto sta allargando la sua Hall of Fame. Dopo Gianluca Pagliuca, i nerazzurri hanno inserto anche Marco Materazzi e lo hanno reso noto poco fa. Si tratta del quarto difensore a ricevere il prestigioso riconoscimento, dopo Javier Zanetti, Giacinto Facchetti e Giuseppe Bergomi.

🏅 | HALL OF FAME “Tutti pazzi per Materazzi” ⚫🔵 👕 276 partite

⚽ 20 goal

🏆15 trofei conquistati Tutto questo indossando la maglia nerazzurra 😍@iomatrix23 entra nella nostra #HOF 👉 https://t.co/tNHojdX4uP pic.twitter.com/HEEpn2RzfR — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 4, 2022

«Entrare nella Inter Hall of Fame è per me un sogno che si avvera, è un motivo di orgoglio grandissimo vedere il mio nome accostato a leggende come Javier, Giacinto e Beppe: loro sono la storia! Con i tifosi dell’Inter ho sempre avuto un rapporto speciale: per loro sono sempre stato un esempio e loro lo sono stati per me. Per gli interisti la cosa più importante è l’attaccamento alla maglia: io non sono nato interista, ma di sicuro morirò interista! Perché è un privilegio e un onore. La cosa che mi rende più orgoglioso della mia carriera è quella di essere diventato campione del mondo da interista. E poi quella di avere il primato unico di essere stato l’unico nella storia nerazzurra, fino a oggi, a essere diventato campione del mondo sia con la nazionale che con l’Inter». Queste le parole di Materazzi riportate dall’Inter sul proprio sito.