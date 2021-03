Inter Hall of Fame: data e ora della premiazione della terza edizione

Annunciati la data e l’ora della premiazione delle quattro leggende che hanno vinto la terza edizione della Hall of Fame

COMUNICATO – Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Diego Milito saranno premiati entrando nella Hall of Fame dell’Inter, martedì 9 marzo alle ore 21, giorno del 113esimo compleanno del club nerazzurro. A seguire i dettagli nel comunicato pubblicato dalla società meneghina nel proprio sito ufficiale. “Quattro leggende nerazzurre da premiare che sono entrate ufficialmente nella Hall of Fame dell’Inter: sono Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito, i vincitori della terza edizione, che nel 2020 ha festeggiato il decimo anniversario dei grandi successi del Triplete. Per questo tra i candidati al premio comparivano anche i giocatori della rosa 2009/2010 che hanno terminato l’attività agonistica, un criterio aggiunto alle 60 presenze in gare ufficiali con la maglia dell’Inter e la vittoria di almeno un titolo in nerazzurro“.

PREMIAZIONI – “Ora è tempo di premiazioni per le leggende che sono entrate nell’albo d’oro della Hall of Fame nerazzurra grazie a centinaia di migliaia di preferenze, ai voti dei tifosi, di tutti gli appartenenti al mondo Inter, oltre ai rappresentanti dei principali media nazionali e internazionali“.

EVENTO LIVE – “Martedì 9 marzo, a partire dalle 21, direttamente dall’Inter HQ, ci sarà un evento live che verrà trasmesso sui canali ufficiali dell’Inter: Inter TV, YouTube, Facebook e Inter.it. Una serata in compagnia di Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito con ospiti d’eccezione e sorprese“.

PREMIO SPECIALE – “Non mancherà il premio speciale, che verrà consegnato ad una personalità che si è distinta per valori come inclusività, fratellanza, unità, che da sempre fanno parte della storia di FC Internazionale Milano. Un riconoscimento che nella prima edizione è stato consegnato alla famiglia Moratti e nella seconda all’ex portiere nerazzurro Astutillo Malgioglio“.

I VINCITORI

JULIO CESAR – “Classe ’79, ha indossato la maglia dell’Inter per 7 stagioni, dal 2005 al 2012: 300 presenze, 5 Scudetti, la Champions League, il Mondiale per Club, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Sempre lasciando il segno, sempre da protagonista, con la sua maglia numero 12 (l’1 era di Toldo, appunto)“.

BEPPE BERGOMI – “Dopo Zanetti e Facchetti, un altro difensore che ha indossato la fascia di capitano dell’Inter per anni, con fierezza. Bergomi è il più giovane debuttante della storia dell’Inter: nato nel dicembre 1963, fece il suo esordio il 30 gennaio 1980, a 16 anni e 39 giorni, in Juventus-Inter 0-0 di Coppa Italia. Da quel giorno, la maglia nerazzurra non se l’è più tolta: 756 presenze con l’Inter, 28 gol, uno Scudetto (quello dei record), una Coppa Italia, una Supercoppa Italia, tre Coppe Uefa. Capitano, simbolo, difensore di straordinarie doti, Campione del Mondo con l’Italia quando non aveva ancora compiuto 19 anni“.

ESTEBAN CAMBIASSO – “Dal 2004 al 2014 il centrocampo dell’Inter ha avuto un metronomo, un leader, un assaltatore, un ragionatore. Cambiasso, arrivato dal Real Madrid in punta di piedi, si è preso l’affetto dei tifosi, il cuore degli interisti, le chiavi della mediana e tanti, tantissimi trofei. Trascinatore naturale, interista dentro, Cambiasso va ad unirsi ad altri due centrocampisti leggendari della storia nerazzurra. Per il “Cuchu” 430 presenze e 51 gol in maglia nerazzurra: dieci stagioni, 5 Scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane“.

DIEGO MILITO – “Principe, ma anche re. Diego Milito ha scandito i battiti più belli della cavalcata trionfale del 2009/2010. Triplete, come i tre trofei. Trenta gol in quell’anno straordinario, quattro dei quali hanno deciso la finale di Coppa Italia, lo Scudetto all’ultima giornata, la Champions League con la doppietta al Bayern Monaco. Diego entra a far parte della Hall of Fame dell’Inter dopo due mostri sacri della storia nerazzurra: Ronaldo e Giuseppe Meazza. Un tridente che abbraccia tutta la storia nerazzurra e fa venire i brividi. Milito, all’Inter dal 2009 al 2014, ha disputato 171 partite segnando 75 reti“.

L’ALBO D’ORO DELLA HALL OF FAME NERAZZURRA

2018 – “Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthäus, Ronaldo. Premio Speciale: Famiglia Moratti“.

2019 – “Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Meazza. Premio BUU: Astutillo Malgioglio“.

2020 – “Julio Cesar, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Diego Milito“.

Fonte: Inter.it