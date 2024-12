Inter, guarda Stankovic jr! In Venezia-Cagliari vince premio MVP

Prestazione straordinaria di Filip Stankovic, figlio di Deki, in Venezia-Cagliari. Il ragazzo è di proprietà dell’Inter, che in estate lo ha ceduto in prestito in Laguna.

ERA ORA – Proprio in questa sede, circa due mesetti fa, si esortava mister Eusebio Di Francesco ad affidarsi a Filip Stankovic, piuttosto che puntare perennemente sul combina guai Joronen. Alla fine, dopo otto giornate a riscaldare la panchina, il figlio d’arte si è preso la maglia da titolare. E il bilancio parla appunto a favore del giocatore di proprietà dell’Inter: nelle ultime 10 partite con Stankovic in campo, il Venezia ha conquistato tre pareggi, due vittorie e cinque sconfitte (18 gol subiti). Prima dell’avvento di Stankovic: cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria (12 reti al passivo). Insomma, se il Venezia ha lasciato l’ultimo posto della classifica, tanto lo deve anche a Stankovic. Soprattutto oggi, la vittoria sul Cagliari, infatti, porta al 90% la firma dell’estremo difensore serbo.

Stankovic e le prodezze di Venezia-Cagliari: anche l’Inter sorride

RICONOSCIMENTO – Stankovic, in Venezia-Cagliari, è stato autore di almeno tre parate decisive: una nel primo tempo su Mina e due nella ripresa su Lapadula e Felici. Ecco perché la Lega Serie A lo ha premiato con il premio “Panini Man of the Match“. Il serbo ha avuto il riconoscimento di giocatore migliore in campo nella partita vinta dai lagunari al Penzo oggi pomeriggio.