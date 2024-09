L’Inter guarda al futuro: Dumfries verso la firma del rinnovo

Con un calendario fitto di impegni, l’Inter continua a monitorare con attenzione la situazione legata al mercato e di conseguenza ai rinnovi di contratto. In cima alla lista il nome di Denzel Dumfries.

FUTURO – Archiviato il pareggio di ieri sera contro il Manchester City in Champions League, in casa Inter si continua a pensare al futuro. La concentrazione resta alta in vista del derby della Madonnina in programma domenica sera. Allo stesso tempo però, in viale della Liberazione si lavora anche ai rinnovi di contratti: uno su tutti quello di Denzel Dumfries. Dopo un lungo tira e molla nella scorsa primavera, in estate sia il club che il calciatore avevano fatto il passo decisivo per avvicinarsi ancora di più.

Dumfries, l’olandese resta a casa

LAVORO – Tramontata l’idea di andare a giocare all’esterno, adesso Denzel Dumfries è sempre più convinto di giocare ancora con l’Inter. Nelle prossime settimane, magari subito dopo gli impegni europei, l’Inter con Piero Ausilio e Beppe Marotta si incontreranno con l’entourage del difensore interista per mettere tutto nero su bianco. Il rinnovo di contratto è ormai ai dettagli, l’olandese firmerà un prolungamento di tre anni. Nell’estate infatti, Denzel Dumfries aveva accettato le condizioni del club, giurando fedeltà in qualche maniera alla causa nerazzurra. Per l’esterno ci sarà un contratto di quattro milioni di euro netti a stagione, che andrà a pesare sui cinque milioni di euro sulle casse del club grazie al vantaggio del Decreto Crescita.