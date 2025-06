Inter, gruppo non al completo: la data di arrivo dei nazionali – SM

L’Inter è partita ieri verso gli Stati Uniti ed è arrivata nella notte italiana. Giocherà la sua prima partita a Los Angeles, Cristian Chivu non ha però tutti i giocatori a disposizione. I nazionali arriveranno a breve.

PARTENZA – L’aereo da Milano verso gli Stati Uniti è partito ieri ed è arrivato nella notte. L’Inter è pronta ad iniziare il suo percorso nel Mondiale per Club, che comincerà nella notte tra il 17 e il 18 giugno. Alle ore 3 italiane i nerazzurri giocheranno contro il Monterrey di Sergio Ramos per conquistare i primi tre punti del torneo. Nell’aereo di partenza sono stati presenti tutti coloro che si sono allenati ad Appiano Gentile, tra cui però anche alcuni nazionali. Gli italiani non hanno riposato e hanno voluto fare il volo con i compagni, così come Petar Sucic tornato dagli impegni con la Croazia.

ARRIVI – Ci sono altri giocatori che devono comunque partire ancora verso gli Stati Uniti. Si tratta di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Benjamin Pavard, Denzel Dumfries e altri nazionali che hanno giocato negli ultimi giorni. La data di arrivo prevista per questi ultimi è quella di domani. Da domani perciò Cristian Chivu avrà tutti i suoi elementi a disposizione per preparare il suo Mondiale per Club con l’Inter.