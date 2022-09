Inter, grande vantaggio per Inzaghi: una squadra intera a disposizione durante il Mondiale – TS

L’Inter di Simone Inzaghi durante la sosta per il mondiale (dal 13 novembre al 4 gennaio) potrà godere di un grande vantaggio: il 70% dei giocatori presenti in rosa resterà ad Appiano Gentile. Tutti i giocatori nel dettaglio secondo Tuttosport.

GRANDE VANTAGGIO – In questo momento l’Inter di Simone Inzaghi deve fare i conti con ben quindici elementi chiamati dalle rispettive Nazionali durante questa sosta. Ma durante la sosta per il Mondiale, la situazione sarà ben diversa. Il tecnico nerazzurro, difatti, potrà godere di un grande vantaggio, ovvero quella di allenare una rosa che, a differenza delle abituali soste per le nazionali non vedrà partire il 70% dei giocatori, ma solo un terzo o anche meno. Quindici giocatori sicuri non partiranno con le rispettive Nazionali durante il Mondiale. Basti pensare, per esempio, ai quattro italiani: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Federico Dimarco e Nicolò Barella che, purtroppo, guarderanno il Mondiale da casa così come Milan Skriniar, Kristjan Asllani, Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. Anche Robin Gosens potrebbe restare a casa, così come Joaquin Correa. Prima, però, servirà un mese e mezzo da vera Inter per sfruttare poi il grande assist che arriverà dalla maxi-sosta per il Mondiale.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini