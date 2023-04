Inter, il gol della Salernitana conferma il trend negativo nei secondi 45′! – TS

Salernitana-Inter conferma una tendenza nerazzurra negativa (vedi statistiche). Il secondo tempo vanifica le fatiche e le gioie del primo. I dati evidenziati da Tuttosport.

DATI – L’Inter si ferma, ancora un volta, in campionato e lo fa subendo la rete del pareggio della Salernitana allo scadere del tempo regolamentare. Il cross di Antonio Candreva si trasforma in una palla gol che beffa André Onana al 90′. Quello di Salernitana-Inter, pur essendo stato un episodio estremamente sfortunato per i nerazzurri, non fa altro che confermare una tendenza negativa, vista anche contro Fiorentina, Spezia e Bologna. Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, nel corso di questa stagione la squadra di Simone Inzaghi ha chiuso il primo tempo in vantaggio per poi vanificare tutto, subendo reti nei secondi 45′. Dati alla mano, si può notare come, dopo l’ultima rete presa in campionato, il numero di gol fatti e di quelli subiti dall’Inter nel secondo tempo è uguale: 22. Nei primi 45′, invece, il bilancio sorride all’Inter, che conta 26 gol a segno contro gli 11 subiti. Ciò significa che la differenza reti nerazzurra, di +15 rispetto agli avversari, si deve esclusivamente al lavoro svolto prima dell’intervallo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Schacchi