Inter, giudizio negativo sugli ultimi acquisti! 30 milioni via… – TS

Il giudizio della dirigenza dell’Inter e di Simone Inzaghi sugli ultimi acquisti fatti sul mercato è totalmente negativo. A partire da Tajon Buchanan per finire ad un altro per Tuttosport.

ULTIMI ACQUISTI – L’Inter ha acquistato poco, ma in maniera oculata. Evidentemente non è servito per garantire a Simone Inzaghi dei nomi utili per il suo 3-5-2. Gli ultimi volti nuovi non hanno mai rispettato le aspettative riservate su di loro. A partire da Piotr Zielinski e finendo con Mehdi Taremi: entrambi hanno fatto più dal dischetto che in campo. Hanno segnato su calcio di rigore, non sono mai entrati nelle grazie dell’allenatore che comunque continua ad utilizzarli tanto.

Inter, i tre grandi flop dal mercato!

ALTRI – Taremi e Zielinski non sono comunque le uniche delusioni. Le più grandi sono Tajon Buchanan, Tomas Palacios e Josep Martinez. 7 milioni di euro per il primo, 6.5 più bonus per il secondo tempo, infine 13.2 più 2 di bonus per il portiere. Il canadese è stato ceduto già al Villarreal, così come il difensore passato in prestito al Monza. Per quanto riguarda l’estremo difensore il fatto che la dirigenza segua diversi del suo ruolo per prendere il posto di Yann Sommer non è sicuramente un buon segnale. Quasi 30 milioni di euro andati persi…

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino