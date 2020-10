Inter, giù ricavi di commerciale e diritti tv: annullato contratto IC Markets

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Emergono dettagli sul bilancio al 30 giugno 2020 di Inter Media and Communication, società controllata dal club nerazzurro

RICAVI – “CalcioeFinanza.it” ha pubblicato dei dati relativi al bilancio al 30 giugno 2020 di Inter Media and Communication, società controllata dall’Inter e in cui confluiscono i ricavi commerciale e da diritti tv. Per quanto riguarda i ricavi, questi sono pari a 230 milioni di euro per la stagione 2019/20 rispetto ai 291 milioni dell’esercizio al 30 giugno 2019. Alcuni ricavi però sono stati spostati al bilancio 2021, per cui il calo sarebbe del 5% a 276 milioni di euro. Gli spostamenti principali nel 2021 riguardano gli sponsor (19 milioni di euro), i diritti tv Serie A (8,1 milioni) e i diritti tv UEFA (18,5 milioni di euro).

IC MARKETS – L’Inter ha poi risolto il contratto per la sponsorizzazione di manica con IC Markets “a causa del mancato rispetto da parte dello sponsor dei suoi obblighi di pagamento contrattuali“. Inoltre il club nerazzurro ha “trattenuto 2,5 milioni di euro già pagati“. A seguito di questa decisione da parte della società meneghina, si legge sul documento, “lo sponsor ha intentato una causa sulla risoluzione nei nostri confronti chiedendo il rimborso dei 2,5 milioni di euro già versati oltre agli interessi, con la prima udienza fissata di fronte al tribunale di Milano il 14 aprile 2021“.

Fonte: Matteo Spaziante – CalcioeFinanza.it