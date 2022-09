Inter, giorno di riposo per i giocatori rimasti ad Appiano Gentile. Tranne due – TS

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Simone Inzaghi oggi ha concesso un giorno di riposo per gli otto giocatori dell’Inter rimasti ad Appiano Gentile. Solo due giocatori oggi si alleneranno regolarmente.

RIPOSO TRANNE DUE – In questa settimana alla Pinetina sono rimasti così in otto a disposizione di Simone Inzaghi, che oggi ha concesso un giorno di riposo tranne a due giocatori che si presenteranno regolarmente ad Appiano Gentile. Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu, infortunati, ieri hanno svolto ancora un lavoro personalizzato sul campo e lo ripeteranno anche oggi. Dopo la sosta per le Nazionali ci saranno otto partite di Serie A e quattro in Europa e l’obiettivo è uno: rimanere in corsa per lo scudetto e provare ad agguantare il secondo posto nel girone di Champions per tornare di nuovo negli ottavi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini