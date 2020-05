Inter, giornata di test prima di riprendere. Un solo “ritardatario” per Conte

L’Inter sta cercando di tornare alla normalità in attesa di avere la conferma che la stagione calcistica riprenderà (per terminare). Come ripreso dalla “Gazzetta dello Sport”, la squadra si è ritrovata per i primi test, mentre domani Conte potrà iniziare a lavorare sul campo. Un solo “assente” previsto per precauzione

TEST E RIPRESA – Doppia giornata di test per l’Inter, che tra ieri e oggi si è attivata per la ripresa. I primi test sono quelli tipici per ottenere l’idoneità sportiva dopo lo stop forzato. Poi, in attesa del protocollo per tornare a giocare, verranno effettuati eventuali test specifici. Tutti i calciatori sono già a Milano da giorni, compreso l’ultimo arrivato Alexis Sanchez, che finirà domani la sua quarantena milanese. L’attaccante cileno potrebbe ricominciare ad allenarsi solo a partire da giovedì. Domani, invece, tutti gli altri potrebbero già iniziare le sedute a livello individuale. Ad Appiano Gentile c’è voglia di riprendere, anche da parte del Presidente Steven Zhang e dell’allenatore Antonio Conte. Tutti, compresi i giocatori, credono di poter cambiare in meglio il finale di stagione nerazzurro. Da ricordare che l’Inter è ancora in corsa per tutti gli obiettivi: Serie A e Coppa Italia senza dimenticare l’Europa League, che dovrebbe riprendere ad agosto.