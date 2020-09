Inter, giornata di tamponi ad Appiano. Attesa per Kolarov e Vidal – Sky

Inter, giornata di tamponi ad Appiano. Attesa per...

Inter, giornata di tamponi ad Appiano. Attesa per Kolarov e Vidal

L’Inter si è ritrovata quest’oggi per iniziare il lavoro di preparazione in vista della ripartenza della Serie A. Quest’oggi, i nerazzurri, hanno effettuato i tamponi. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

RITROVO – L’Inter, si è ritrovata quest’oggi per iniziare la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie A. Le ultime da Matteo Barzaghi: «Prende forma la nuova Inter, mancano 19 giorni all’inizio del campionato dei nerazzurri. Oggi la squadra si è ritrovata, senza i nazionali, per fare i tamponi. Presente Hakimi, che rappresenta una freccia nell’arco di Antonio Conte. Oggi è arrivato anche Kolarov, che garantisce un rendimento immediato e sicuro. Nelle prossime ore bisognerà capire quando Vidal si libererà dal Barcellona. Appena accadrà arriverà a Milano».