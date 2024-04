Inter, giornata dedicata ai valori di inclusione: due iniziative anche contro il Cagliari

L’Inter è sempre in prima linea quando si parla di progetti che promuovono l’inclusività nello sport. Come riporta Inter.it, al KONAMI Youth Development Centre si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa della CSR Inter per celebrare la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. Due iniziative anche in occasione di Inter-Cagliari

INCLUSIVITÀ – L’Inter promuove da sempre i valori positivi dell’inclusività nello sport e in occasione della Giornata Internazionale dello Sport scende di nuovo in campo con We Are Sport con un progetto dedicato al calcio e al suo potere di unire e includere. L’iniziativa, che si è svolta al KONAMI Youth Development Centre, ha visto una serie di sfide in diverse specialità di calcio per tutte le abilità.

DIVERSE REALTÀ – Hanno preso parte alle sfide anche team arrivati da altre parti d’Italia, come per esempio la Real Eyes Sport dell’oro paralimpico Davide Cassioli e la Bebe Vio Academy. Coinvolta inoltre la Squadra Special nerazzurra, composta da circa 50 ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Alcune ragazze e ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro hanno partecipato alle attività odierne.

Inter, anche a San Siro in occasione della sfida con il Cagliari due iniziative legate all’inclusività

Non è finita qui, perché sono in programma altre due iniziative in occasione di Inter-Cagliari, partita in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro: i due capitani saranno infatti accompagnati in campo prima del fischio d’inizio da due ragazzi in powerchair. Inoltre, saranno ospiti a San Siro circa 1200 ragazzi del progetto Io Tifo Positivo, che ha festeggiato i 10 anni di attività lo scorso febbraio con un evento al Comune di Milano.