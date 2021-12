Inter, gioco offensivo: Gagliardini sedicesimo marcatore stagionale – CdS

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, analizza la prestazione offensiva dell’Inter contro lo Spezia. In gol anche Gagliardini, il sedicesimo marcatore stagionale dei nerazzurri

OFFENSIVO – Terza vittoria consecutiva per l’Inter in Serie A: un 2-0 allo Spezia che certifica il periodo di forma della squadra nerazzurra. Al livello offensivo, in questa stagione, i numeri dei nerazzurri sono impressionanti: miglior attacco del torneo e terza miglior difesa. Ai marcatori stagionali, ieri sera, si è iscritto anche Roberto Gagliardini, sedicesimo marcatore stagionale per la squadra nerazzurra. Sembrano lontani, scrive il Corriere dello Sport, i tempi in cui Conte chiedeva compattezza e ripartenze con i “lancioni” per Big Rom sembrano lontani.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport