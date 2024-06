Inter, ultimo ‘giocatore del mese’ stagionale: quattro candidati e una sorpresa!

Con la gara di Verona della scorsa domenica, si è chiusa la stagione dell’Inter. Un pareggio per 2-2 che ha visto la doppietta di Marko Arnautovic. Lo sponsor nerazzurro LeoVegas.News ha pubblicato le candidature per l’ultimo ‘giocatore del mese’ stagionale, con tanto di ‘sorpresa’.

GIOCATORE DEL MESE – Ci siamo, con la fine della stagione, in casa Inter è il momento di votare l’ultimo giocatore del mese per questa annata. Quattro le candidature, con coloro che secondo lo sponsor Leovegas.News hanno disputato le migliori prestazioni in gare che, ricordiamolo, si sono giocate tutte ufficialmente già da campioni d’Italia. E tra i quattro nominati per il premio, che saranno i tifosi con le loro votazioni ad assegnare, spunta anche una “sorpresa”.

Inter, il giocatore del mese di maggio: quattro candidati

CANDIDATURE – Dal Sassuolo al Verona, l’Inter a maggio ha disputato quattro partite. Con un bilancio di una sconfitta (contro i neroverdi), una roboante vittoria per 0-5 contro il Frosinone – poi retrocesso in Serie B con la beffa all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato – e i due pareggi contro Lazio (1-1) e Verona (1-1). In base a questi risultati, lo sponsor Leovegas.News ha proposto come candidati al premio del mese di maggio Nicolò Barella, Marcus Thuram, Marko Arnautovic e la sorpresa Tajon Buchanan. Il canadese non ha avuto moltissimo spazio neanche in questo finale di campionato, ma ha comunque messo il suo timbro con una delle reti segnate al Frosinone, al termine di una spettacolare azione personale.

VOTAZIONI – I tifosi dell’Inter potranno votare direttamente attraverso le stories del profilo Instagram ufficiale di LeoVegas.News. Tenendo in considerazione proprio che, tra i candidati, si tratta di giocatori che hanno mostrato le prestazioni migliori. Da ricordare, per esempio, la grande partita di Barella contro la Lazio, ma anche i tre gol segnati da Arnautovic (uno contro il Frosinone e due contro il Verona), così come il gol di Thuram sempre ai ciociari e Tajon Buchanan.