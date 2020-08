Inter-Getafe, vittoria delle idee di Conte: Eriksen si ritaglia spazio – Sky

Inter-Getafe 2-0 ha sancito il passaggio dei nerazzurri ai quarti di finale di Europa League. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento dalla Germania per “Sky Sport”

VITTORIA DI CONTE – Barzaghi sottolinea quanto la vittoria di ieri sia stata importante per Antonio Conte: «Alla fine Conte ha sottolineato gli applausi alla società per Sanchez, ha avuto la telefonata con Zhang. Le cose si stanno muovendo e rimangono le situazioni, a fine stagione sarà necessario il confronto. L’Inter torna in Germania domenica e giocherà lunedì i quarti di finale. Conte è più sereno, quella di ieri è una vittoria all’insegna delle sue idee. Ha segnato Lukaku su lancio di Bastoni, che è il giocatore che Conte può mettere in vetrina come scoperta di quest’anno. Poi c’è il gol di Eriksen che è un po’ l’oggetto da comprendere. Non è stato tutto rose e fiori, ma ieri è entrato e ha segnato. Non è titolare ma sta provando a ritagliarsi il suo spazio».