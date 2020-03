Inter-Getafe: la squadra oggi al lavoro in attesa di una decisione

Inter-Getafe di domani resta in forte dubbio a causa del rifiuto del club spagnolo di recarsi a Milano. Il club nerazzurro però ragiona come se domani si dovesse giocare e questo pomeriggio svolgerà la regolare seduta di allenamento

Il Coronavirus rende sempre più surreale il mondo del calcio. Domani sarebbe prevista a Milano la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League Inter-Getafe, ma al momento la partita è in forte dubbio. Il club spagnolo si rifiuta di recarsi a Milano a causa dell’emergenza Coronavirus e della decisione del Governo spagnolo di bloccare i voli dall’Italia e serve quindi una soluzione urgente. Secondo la Gazzetta dello Sport in casa nerazzurra si ragiona comunque come se si dovesse giocare e tra pochi minuti, alle 15, inizierà la regolare seduta di allenamento in attesa di decisioni della Uefa che dovrebbero arrivare in giornata: possibile il rinvio.

fonte: Gazzetta.it