Inter-Getafe a porte chiuse e senza stampa: il club spagnolo conferma

Stando a quanto riportato dalla radio spagnola Cadena Cope, Inter-Getafe si giocherà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus: la conferma arriva dallo stesso club madrileno. Si attende ora la comunicazione ufficiale da parte della UEFA

LA CONFERMA – Il Getafe conferma che la partita a Milano contro l’Inter si svolgerà a porte chiuse e senza stampa per l’emergenza Coronavirus. A confermarlo è lo stesso club spangolo. In attesa di una conferma ufficiale, dunque, i madrileni hanno fatto trapelare che Inter-Getafe si giocherà senza pubblico. Notizia nell’aria e ancora da ufficializzare, ma che si può già dare per certa.

Fonte: Cadena Cope.