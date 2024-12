Inter, gestione dei minuti finali migliorata. Ma non basta! Un dato – CdS

C’è un dato che balza all’occhio nell’Inter di quest’anno. Insieme al Corriere dello Sport analizziamo il perché delle tante reti subite dall’Inter rispetto all’anno scorso.

UN DATO – L’anno scorso l’Inter ha confermato un dato che in Italia è ormai assodato. Nell’anno delle due stelle ha subito solo 22 reti in tutta la stagione. Quindi con una difesa forte e quasi impenetrabile ci sono ottime possibilità di vincere il Campionato. Nella stagione corrente il trend si è invertito, 15 reti subite in 15 partite disputate. Dietro a questa statistica si cela una situazione ben più preoccupante. Quasi il 50% delle reti prese, avvengono nei minuti finali. Per l’Inter, spesso, gli ultimi 10 minuti sono stati quelli decisivi. Basti pensare al gol preso in Champions League al 90′ minuto, oppure all’autogol di Darmian contro il Parma nei minuti finali.

Inter c’è un problema da risolvere!

NEI FINALI – Nei primi 9 incontri di questa stagione l’Inter ha preso gol negli ultimi 15 minuti di gara per ben 6 volte. Alla prima di campionato contro il Genoa i nerazzurri perdono per strada 2 punti con una vittoria sfumata nei minuti di recupero. Lampanti, poi, sono la sconfitta nel derby per mano di Matteo Gabbia all’89’ e il pareggio contro la Juventus negli ultimi minuti per mano di Kenan Yildiz. Sono 5 punti pesanti che lasciano un grande rammarico. Queste amnesie difensive è difficile associarle alla stanchezza per i numerosi appuntamenti stagionali. Simone Inzaghi sta facendo uso sistematico delle rotazioni proprio per avere il meglio dai suoi. Qualcosa però, negli ultimi 10 minuti di gara, si rompe. Per fortuna l’Inter ha dalla sua, davanti e non solo, un arsenale di goleador. A fronte di 15 reti subite, ben 34 gol sono stati realizzati fino ad ora. E’ il secondo migliore attacco della Serie A, dopo l’Atalanta. L’Inter, contro la Lazio è chiamata, non solo a vincere ma anche a blindare i minuti finali.

Fonte: Corriere dello sport – Giorgio Coluccia