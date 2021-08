Inter-Genoa, un errore per l’arbitro Marini: Sturaro da rosso. La moviola – CdS

Inter-Genoa, secondo il “Corriere dello Sport” parte bene la stagione dell’arbitro Marini. Durante la partita ieri un solo errore di valutazione su Sturaro, ma voto comunque positivo per l’arbitro.

LA MOVIOLA – Marini chiude il debutto stagionale in Serie A (la 10a in carriera) con 25 falli (buona media) e tre gialli (il primo dopo appena un minuto, per far capire l’aria che tira). Sturaro entra in salto, lateralmente, su Barella, che stava andando in slalom, con la gamba di richiamo lo colpisce pure sul destro. Intervento brutto. Marini lo grazia con il giallo, poteva starci il rosso. Ballardini capisce l’aria che tira e dopo 7 minuti lo sostituisce. Annullati giustamente due gol all’Inter per fuorigioco. Regolare invece la rete Skriniar: non c’è fallo su Biraschi. Marini 6,5, Valeri 6 al VAR.

Fonte: Corriere dello Sport