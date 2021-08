Inter-Genoa si avvicina. Nei grifoni due squalificati per la prima giornata

Quest’oggi l’Inter giocherà la sua ultima amichevole pre-campionato contro la Dinamo Kiev. Il Genoa ieri ha disputato invece il suo primo match ufficiale in Coppa Italia contro il Perugia (vedi articolo). Gli avversari dell’Inter alla prima giornata di Serie A avranno però due squalificati.

NON SOLO LAUTARO – Per la prima giornata di campionato l’Inter aspetta di sapere chi giocherà in attacco. Perso Romelu Lukaku infatti, Simone Inzaghi farà a meno di Alexis Sanchez (infortunato a lungo termine) e Lautaro Martinez (squalificato). Sicuro di una maglia Martin Satriano (vedi articolo) con Andrea Pinamonti in partenza (Empoli) ma Lautaro Martinez non è il solo squalificato del match. Contro il Genoa infatti anche i grifoni avranno due giocatori squalificati e non arruolabili: Bani e Behrami. Il primo non sarebbe stato del match lo stesso perché infortunato mentre il secondo ieri contro il Perugia in Coppa Italia era in panchina senza però subentrare. Ballardini non lo avrà per l’Inter e dunque avrà una pedina in meno per cambiare la partita in corsa.