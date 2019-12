Inter-Genoa: Conte lancia Esposito e vuole un regalo da Lukaku

Inter-Genoa di questa sera alle 18 si disputerà con i nerazzurri largamente rimaneggiati. Infortuni e squalifiche costringono Conte a lanciare il baby Esposito, ma il tecnico si aspetta un regalo di Natale da Romelu Lukaku

Questo pomeriggio alle 18 l’Inter chiuderà il suo 2019 ospitando il Genoa al Giuseppe Meazza. Imperativo vincere per chiudere l’anno in vetta alla classifica insieme alla Juventus e per interrompere la striscia di partite senza vittorie, ma i nerazzurri sono falcidiati da infortuni e squalifiche e dovranno scendere in campo con una formazione largamente rimaneggiata. Secondo l’analisi di “Sky Sport” Antonio Conte lancerà il giovane Sebastiano Esposito in attacco al posto dello squalificato Lautaro Martinez, ma soprattutto si aspetta un regalo di Natale da Romelu Lukaku. L’attaccante belga sarà regolarmente al suo posto, nelle ultime settimane è apparso appannato e ha fallito alcune occasioni da gol ghiotte contro Fiorentina, Roma e Barcellona, l’occasione di oggi è giusta per tornare al gol e far passare un buon Natale all’Inter.