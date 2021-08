Inter-Genoa, Barella super: lui e Calhanoglu i migliori in campo – CdS

Inter-Genoa, Barella e Calhanoglu i migliori in campo secondo i voti del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. Il turco conquista San Siro in meno di un quarto d’ora.

MIGLIORI IN CAMPO – In Inter-Genoa due giocatori nerazzurri sono i migliori in campo della partita secondo il quotidiano romano. Nicolò Barella Campione d’Europa, premiato da Zanetti come miglior centrocampista nel campionato 2020/21. Gioca in sicurezza, con grande personalità. Corre, pressa, ci mette anche un paio di colpi di tacco, l’ultimo sotto forma di assist per Arturo Vidal: voto 8. Lo stesso vale per Hakan Calhanoglu, per lui però si tratta di esordio assoluto a San Siro con la maglia dell’Inter: primo assist dopo pochi minuti per la testa di Milan Skriniar che sblocca il risultato. Chiede il triangolo a Dzeko e infila con un destro potente dai 25 metri. Un altro gol annullato per fuorigioco di Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport.