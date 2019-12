Inter-Genoa: alcuni recuperi, ma Conte pensa a lanciare i classe 2002

Condividi questo articolo

Inter-Genoa di domani sera sarà disputata dai nerazzurri ancora alle prese con l’emergenza infortuni, anche se Conte sta recuperando alcuni elementi preziosi che potranno rivedersi a tempo pieno dopo la sosta. Possibile il lancio di alcuni giovani dal primo minuto

Domani l’Inter chiuderà il suo 2019 ospitando il Genoa al Giuseppe Meazza. Secondo l’analisi di “Sport Mediaset” Antonio Conte è ancora alle prese con numerosi infortunati, anche se ci sono stati alcuni recuperati. Potrebbero farcela infatti Candreva e Borja Valero, mentre Sensi e Gagliardini potrebbero andare in panchina. Nessun problema per la difesa in cui dovrebbero giocare Godin, Skriniar e de Vrij. In attacco al fianco di Lukaku, che cercherà di interrompere la sua astinenza da gol in campionato, potrebbe esserci il giovane Sebastiano Esposito. Qualche possibilità a centrocampo anche per l’altro classe 2002 Lucien Agoumé per un’Inter che potrebbe scendere in campo con una linea decisamente verde.