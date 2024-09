Gasiorowski entra nel mirino di un top club mondiale. Inter disinteressata

Il difensore del Valencia Yarek Gasiorowski, accostato all’Inter nella scorsa finestra estiva di calciomercato, è stato sondato con interesse da uno dei club più importanti al mondo.

IL PUNTO – Yarek Gasiorowski, difensore del Valencia di cui si è parlato anche in orbita Inter nella scorsa estate, è ora nel mirino del Real Madrid per un eventuale acquisto nella prossima sessione estiva di calciomercato. Come riportato da SPORT, infatti, i blancos starebbero pensando a investire per il calciatore spagnolo dopo il fallimento nelle trattative per ingaggiare Leny Yoro, prelevato dal Manchester United in estate per 63 milioni di euro.

Gasiorowski, dopo i discorsi con l’Inter avanza l’ipotesi Real Madrid: le motivazioni

APPREZZAMENTO – Gasiorowski è molto apprezzato dalla dirigenza del Real Madrid per varie ragioni. Innanzitutto per le qualità che ha dimostrato, nonostante sia un classe 2005. A incidere è anche la volontà dei madrileni di affondare il colpo per un giovane dalle brillanti prospettive, proprio come il difensore del Valencia. L’idea di non avere un calciatore della sua età in rosa potrebbe spingere i blancos a investire una cifra importante per l’ingaggio del difensore. L’Inter, dal canto suo, ha deciso di investire per Tomas Palacios pensando sia al presente che al futuro. Le pretese economiche del Valencia non saranno ridotte, ma la squadra madrilena non ha intenzione di andare al risparmio per lui.