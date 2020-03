Inter fuori dalla quarantena, Eriksen puÃ² uscire da Appiano – CdS

Inter fuori dalla quarantena, Eriksen può uscire da Appiano – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che con la fine della quarantena in particolare Eriksen potrà porre fine alla sua condizione particolare.

LIBERI TUTTI – Superato il periodo di quarantena senza casi di Coronavirus l’Inter ha liberato i suoi giocatori. Anche perché la questione allenamenti non è certo risolta. Infatti ad oggi non ci sono indicazioni su quando Conte potrà rivedere il gruppo. Di sicuro trascorrerà un tempo ragionevole, per permettere a chi deve sostenere viaggi all’estero di poter rientrare anche nel giro di una settimana. Ora bisogna caprie cosa farà Eriksen. Il danese ha passato una quarantena del tutto particolare vivendo di fatto ad Appiano. Questo perché la sua casa di Milano non era stata ancora completamente arredata e non poteva rimanere in hotel. Adesso potrebbe decidere di trasferirsi dal centro sportivo all’abitazione definitiva.