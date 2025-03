Inter, fuoco in arrivo: un prediletto di Inzaghi farà straordinari – CdS

Da domani inizia la ripresa dell’Inter, che si preparerà a due mesi di fuoco. Simone Inzaghi chiede a tutti l’ultimo grande sforzo. Tra questi, un suo pupillo dovrà fare gli straordinari.

RIPRESA – Manca poco e l’Inter dovrà affrontare il grande “fuoco”. Domani la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile con ben sei nazionali su otto pronti a rientrare: gli italiani Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Davide Frattesi; il turco Hakan Calhanoglu, il francese Benjamin Pavard e l’austriaco Marko Arnautovic. Oggi in campo Kristjan Asllani. Rientrati tutti e in attesa anche di capire le condizioni di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries (oggi gli esami), Simone Inzaghi inizierà a preparare il fitto calendario di partite che la Beneamata dovrà affrontare giocando praticamente ogni tre giorni. Un prediletto dell’allenatore piacentino è chiamato agli straordinari: ossia Henrikh Mkhitaryan.

Mkhitaryan si ricarica: l’Inter ne ha bisogno. Inzaghi ha due richieste

STRAORDINARI – L’armeno, unico centrocampista a rimanere ad Appiano Gentile ad allenarsi (ritiratosi dall’Armenia tre anni fa), sta ricaricando le energie per questo grande finale di stagione. L’Inter lo vuole al top della forma, consapevole che il suo ruolo da equilibratore in mezzo al campo è fondamentale per lo scacchiere di Inzaghi. Mkhitaryan dovrà appunto fare anche gli straordinari, visto che il suo ricambio diretto (Piotr Zielinski) dovrà stare ai box almeno fino a fine aprile. Inzaghi dunque gestirà il suo centrocampista, chiedendo di essere al 100% soprattutto nelle gare contro Milan e Bayern Monaco.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.