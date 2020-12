Inter, fuochi d’artificio vicino all’hotel: la polizia indaga

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

La polizia di Monchengladbach indaga sul materiale pirotecnico bruciato vicino all’hotel in cui soggiornava stanotte l’Inter

GESTO – La notte dell’Inter all’interno del “Dirint” è stata disturbata da alcuni tifosi del Borussia Monchengladbach. Dalle 4 del mattino circa alcuni sostenitori della squadra tedesca sono entrati in azione con materiale pirotecnico e non solo. Sembra che il motivo del gesto sia da ricercarsi nella cosiddetta “partita della lattina” di 49 anni fa.

INDAGINE – Come riportato dalla Bild, su tutto ciò sta indagando la polizia di Monchengladbach. Secondo testimoni, a compiere l’azione sarebbero state diverse persone vestite di scuro che poi se ne sino andate in macchina. Si sta indagando in quanto i fatti in questione sono almeno un reato amministrativo. Una portavoce della polizia, a cui è stato chiesto se gli autori del gesto siano sostenitori del Borussia Monchengladbach, ha dichiarato. «Questo è ovvio, ma nulla è stato dimostrato».

Fonte: Jörg Werth – Bild.de