Inter-Frosinone, le pagelle: Dumfries sotto la media 5,5, Dimarco gol da 8! – TS

In Inter-Frosinone Inzaghi non può lamentarsi dei suoi ragazzi. Ecco le valutazioni espresse da TuttoSport in merito alla prestazione dei nerazzurri.

DIFESA – Dopo Inter-Frosinone Simone Inzaghi torna a casa, ancora una volta, più che soddisfatto: vittoria e buona prestazione dei suoi ragazzi. Anche TuttoSport la pensa così e promuove (quasi) tutti gli uomini nerazzurri scesi in campo nella dodicesima giornata di Serie A. Nelle pagelle del quotidiano sportivo si leggono apprezzamenti su Sommer (6,5), che è intervenuto bene soprattutto in due occasioni, e anche sulla difesa interista. Francesco Acerbi (6,5) è il più preciso in fase difensiva, e in più si rende pericoloso anche in quella offensiva. Darmian (6,5) risulta preziosissimo nel chiudere su Reinier. Bastoni (6) invece è quello meno efficace, soprattutto all’inizio.

CENTROCAMPO – L’unica insufficienza di Inter-Frosinone è a centrocampo. Si tratta, stranamente, di Dumfries (5,5), che ieri non riesce a distinguersi e a spaventare gli avversari come fatto nel corso di quest’inizio di stagione. Meglio Calhanoglu (6,5) che soffre la stanchezza ma sfrutta il rigore per trovare nuova linfa. Anche Mkhitaryan (6) non al meglio, ma riesce comunque a gestire adeguatamente. Barella (6) a fasi alterne: fatica a contenere Soulé ma serve al bacio Lautaro Martinez. Il voto più alto è quello di Dimarco (8) grazie alla prodezza che entrerà nella storia dell’Inter e che cancella una prestazione non brillantissima

ATTACCO – Nella fase offensiva di Inter-Frosinone il migliore è Thuram (7): la media gliela alza lo slalom in area che porta al rigore concesso dall’arbitro. Lautaro Martinez (6), resta a bocca asciutta da gol. Prima glielo impedisce Turati, poi sbaglia lui.

