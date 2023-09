Inter, fretta di blindare tre campioni: le tempistiche per i rinnovi – TS

Fra i primissimi obiettivi dell’Inter c’è quello di rinegoziare i contratti di tre big della rosa di Simone Inzaghi. Ecco le informazioni di TuttoSport in merito.

NEGOZIAZIONE – L’Inter non può più fare a meno di tre campioni: Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Nicolò Barella. Una triade strepitosa, sempre più protagonista dentro e fuori dal campo nerazzurro. Per questo in Viale della Liberazione, come informa TuttoSport, si ha fretta di negoziare i rispettivi contratti dei calciatori. Nei prossimi mesi, infatti, l’Inter inizierà ad interessarsi all’argomento per blindare i suoi pupilli. Tutti e tre hanno il contratto in scadenza nel 2026 e, per evitare di arrivare a giugno 2024 con solo un biennio di accordo futuro, sarà importantissimo intervenire prima. A tranquillizzare la dirigenza nerazzurra è lo stretto e puro legame che Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Barella hanno con la società Inter. L’argentino, oltre ad essere al centro del progetto, ha l’onore di indossare al braccio la fascia da capitano. L’esterno sinistro è cresciuto nel settore giovanile, ed è il primo tifoso nerazzurro. Il centrocampista italiano ha un ottimo rapporto con tutto l’ambiente ed ha già rifiutato altre offerte dall’estero. A questo mondo, però, la cautela non è mai troppa, soprattutto quando è necessario mantenere un equilibrio sul mercato. Come accaduto nell’ultima sessione, chiusa dall’Inter in parità fra valore d’acquisto e di vendita: circa 97 milioni di euro. Il saldo nerazzurro, comunque, è decisamente positivo. Il trasferimento definitivo di Andrea Pinamonti al Sassuolo ha aumentato i ricavi di 20 milioni di euro. I pagamenti dilazioni nel tempo, invece, hanno permesso di far scendere gli investimenti.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi