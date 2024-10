Inter, una frase che svela una curiosità su David

L’Inter è interessata a ingaggiare Jonathan David nella finestra estiva di calciomercato. I nerazzurri non sono gli unici a seguirlo, con la Juventus che preme per il suo arrivo.

LE DICHIARAZIONI – L’Inter e la Juventus sono due delle squadre sulle tracce di Jonathan David. Sulla situazione di mercato del canadese si è espresso anche il calciatore bianconero Timothy Weah durante un’intervista a The Athletic. Questa la sua rivelazione in merito ai dialoghi intrattenuti con David: «Lui mi fa tante domande sulla squadra. Io gli ho detto che se verrà qui dovrà lavorare sodo».

Inter e il possibile piano per David: Thuram coinvolto?

IL DUBBIO – Con l’eventuale approdo di David, l’Inter dovrebbe decidere il futuro di Marcus Thuram. Il calciatore francese sta disputando una stagione ancora superiore alla scorsa, dimostrando di poter agire anche come “rapace d’area di rigore“, elemento che non appariva così evidente tra le sfumature che la sua presenza in campo aveva finora offerto. L’Inter, tenendo conto anche della consolidata centralità di Thuram a Milano, deve effettuare una scelta. Non cedere Thuram, formando quindi un attacco composto da 4 potenziali titolari o vendere il francese per sostituirlo con il connazionale, visto come altrettanto affidabile per poter creare un nuovo corso.