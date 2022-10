Inter, il fondo PIF netto: «Difficilmente investiremo in altri club europei!»

Il fondo saudita PIF è stato inserito molto spesso dentro le vicende societarie dell’Inter per un suo possibile acquisto. Le ultime dichiarazioni del manager-governatore AlRumayyan sembrano però aver chiuso ogni chance

PORTA CHIUSA − AlRumayyan, tra i vertici del fondo Pif, ha praticamente chiuso la porta anche ad un possibile investimento dell’Inter. In passato si è parlato tanto di un eventuale cessione di Zhang proprio al fondo saudita. Con queste dichiarazioni, la strada sembrerebbe già tracciata: «Difficilmente investiremo in altri club europei oltre al Newcastle, al massimo in un club saudita per far crescere i nostri investimenti. Prima di scegliere il Newcastle abbiamo ricevuto anche offerte dall’Italia ma abbiamo scelto la Premier League». Queste le parole sul canale Youtube Thmanyah riprese da Marco Barzaghi.