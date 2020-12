Inter, flop Conte: ora la società pone l’obiettivo per salvare il progetto – SM

Antonio Conte Inter

L’uscita dell’Inter dalle coppe europee con il pareggio di ieri contro lo Shakhtar Donetsk certifica il flop di Antonio Conte in questa prima fase di stagione. Ora c’è solo l’obiettivo scudetto per salvare il progetto

Il pareggio di ieri contro lo Shakhtar Donetsk ha lasciato tanta amarezza in tutto l’ambiente Inter. La squadra è fuori da tutte le competizioni europee già da gennaio, un passo indietro persino rispetto agli anni precedenti dove, perlomeno, c’era stato il “paracadute” dell’Europa League. Secondo “Sport Mediaset” la delusione è stata palese anche in società dove ora si è fissato l’obiettivo, c’è solo lo scudetto per salvare il salvabile del “progetto Conte”.