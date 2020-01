Inter-Fiorentina, Conte prepara il terreno per l’inserimento di Eriksen – GdS

Condividi questo articolo

Con la vittoria in Inter-Fiorentina, i nerazzurri allenati da Antonio Conte si aggiudicano la semifinale di Coppa Italia che manca da quattro anni. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, ieri il tecnico nerazzurro ha preparato il terreno per il possibile inserimento di Christian Eriksen titolare dietro le due punte.

ERIKSEN TREQUARTISTA – Inter-Fiorentina è stata preparata sulla base di quella che sarà l’Inter “del futuro”. Con l’inserimento di Christian Eriksen titolare nel 3-4-1-2. Dietro le punte ieri partiva però Alexis Sanchez, che però non è un trequartista e lo ha dimostrato, faticando nei movimenti e sbagliando quasi tutti i tempi di gioco. La palla inoltre faticava ad arrivare ai tre dietro, in mancanza di un regista, lavoro che solitamente svolgono Stefan de Vrij o Marcelo Brozovic. Andrea Ranocchia – centrale ieri sera -, ha sbagliato qualche verticalizzazione di troppo. Giusta dunque l’idea del tecnico di insistere sul “nuovo” modulo per esaltare le qualità del centrocampista danese, capace di dettare i tempi e innescare i due centravanti. La nota positiva della serata di San Siro riguarda sicuramente un ritrovato Nicolò Barella, che il “Corriere dello Sport” soprannomina “Tardellino” per “il movimentismo che garantisce e perché schizza all’improvviso dentro la partita e la spacca”. “I meccanismi che si affineranno” – conclude il Corriere -, “la qualità di Eriksen non è in discussione. E poi ci piace che Conte sia andato oltre il solito 3-5-2. È giusto esplorare, combattere il rischio della prevedibilità”.