Inter-Fiorentina, Barella il migliore. Young mai banale, male Sanchez – GdS

Per Inter-Fiorentina il tecnico Antonio Conte schiera tre attaccanti per provare a chiudere subito la partita, ma quella che doveva essere una partita a senso unico rischia di trasformarsi in incubo ma Samir Handanovic salva il risultato con una parata decisiva uno contro uno con Dusan Vlahovic. Il capitano nerazzurro è tra i migliori della sfida di Coppa Italia, così come Barella trascinatore. Male Alexis Sanchez nella posizione di trequartista. Di seguito le pagelle pubblicate oggi dalla “Gazzetta dello Sport”.

I MIGLIORI – In Inter-Fiorentina facile trovare il migliore in campo per distacco, Nicolò Barella. E non solo per lo splendido gol. Il centrocampista recupera la forma migliore e si mette sempre a disposizione dei compagni con personalità, capace di dettare i tempi: 7,5 il voto dato dalla rosea. Bene, anzi benissimo Samir Handanovic, decisivo su Dusan Vlahovic che a pochi passi sfiora l’1-2 a favore dei viola: 6,5 per il capitano dell’Inter. Gioca d’esperienza Ashley Young, mai banale così come dimostrato contro il Cagliari. Altra sufficienza piena per Alessandro Bastoni: “Il più lucido là dietro, ma meno del solito”. Nella Fiorentina non è un caso se i migliori sono stati Martin Caceres e il portiere Terraciano: 6,5 per entrambi. L’uruguaiano non sbaglia niente, ordinato (ed elegante) dietro, trova anche il gol del pareggio su calcio d’angolo, anticipando Lautaro Martinez. Si fa trovare pronto il portiere viola – poche volte chiamato in causa -, e incolpevole sul gol subito.

I PEGGIORI – Male Alexis Sanchez che ritorna titolare dopo l’infortunio. Conte lo prova trequartista ma sbaglia tutti i tempi di gioco e spesso si pesta i piedi con Lautaro Martinez: 4,5 per la Gazzetta dello Sport. Molto male anche Federico Ceccherini, scivola in occasione del vantaggio nerazzurro rischiando di causare calcio di rigore: 5.