Inter, fidati di Inzaghi. Lui sa come battere la Juventus e alzare trofei – CdS

L’Inter domani si gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus all’Olimpico di Roma. I nerazzurri si devono affidare a chi, nella sua breve carriera in panchina, sa come si batte la Juventus e come si alza al cielo i trofei contro i bianconeri: Simone Inzaghi.

FIDUCIA – Vigilia di Inter-Juventus, atto conclusivo della Coppa Italia all’Olimpico di Roma. I nerazzurri vogliono alzare al cielo il secondo trofeo dell’anno dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana e per farlo si devono affidare a chi, in passato, ha già vinto e alzato un trofeo contro la Juventus: Inzaghi. Come scrive il Corriere dello Sport il tecnico infatti, considerando i tempi della Lazio, ha vinto 3 finali di Supercoppa Italiana contro i bianconeri. Ma in generale, Inzaghi ha già vinto 6 volte contro la Juventus ed è l’attuale allenatore con il maggior numero di successi contro la Vecchia Signora attualmente in Serie A. In stagione ha già vinto 2 volte, una in campionato e una in Supercoppa + un pari all’andata in Serie A. Chiudere la stagione senza sconfitte con la Juventus sarebbe un bel biglietto da visita per un eventuale rinnovo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti