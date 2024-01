Inter al fianco di Maignan dopo i cori: «Siamo fratelli del mondo!»

Oggi in Udinese-Milan c’è stato l’ennesimo episodio spiacevole relativo al razzismo in Italia. Mike Maignan non ha accettato i cori ed è uscito dal campo, l’Inter esprime la sua vicinanza su Twitter.

VICINI – Ogni forma di razzismo non deve essere accettata, i cori contro Mike Maignan rappresentano l’ennesimo episodio inaccettabile accaduto in Italia negli ultimi anni. Il portiere del Milan non ha accettato gli insulti dei tifosi dell’Udinese, per questo è uscito dal campo e la partita è stata interrotta. L’Inter segue la stessa linea e combatte sempre contro il razzismo. Il club nerazzurro lo ribadisce su Twitter: «Siamo fratelli del mondo, contro ogni forma di discriminazione. Al tuo fianco Maignan».