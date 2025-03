Inter-Feyenoord, Thuram MVP. Il peggiore dalla panchina, le pagelle – CdS

Marcus Thuram ha conquistato il premio di MVP dalla UEFA e anche dal Corriere dello Sport. Le pagelle del quotidiano condannano due giocatori nerazzurri in Inter-Feyenoord.

PAGELLE – Marcus Thuram ha segnato, ha scritto record e ha sfiorato la doppietta con un’azione spettacolare. Serpentina, finte, doppi passi e conclusione sulla traversa prima della sostituzione per Marko Arnautovic. 7.5 il voto del Corriere dello Sport, che lascia con mezzo voto in meno il motore della squadra: Henrikh Mkhitaryan. Di Inter-Feyenoord rimane anche la prestazione di Denzel Dumfries, sul pezzo e sempre pericoloso per 90 minuti in campo. 6.5 come Yann Sommer al rientro tra i pali, Francesco Acerbi e Carlos Augusto.

Inter-Feyenoord, due bocciati!

BOCCIATI – Dalle pagelle del quotidiano i bocciati sono solamente due e uno di questi viene dalla panchina. Si tratta di Kristjan Asllani, che ci mette appena un minuto per fare un fallo tattico e subire l’ammonizione. Ciò che pesa sono le assenze a centrocampo e la sua squalifica per somma di ammonizioni in vista della gara d’andata con il Bayern Monaco. Lo accompagna Mehdi Taremi: entrambi si fermano al 5. L’iraniano non arriva alla sufficienza a causa del gol che manca da troppo tempo. Un enigma che sembra impossibile da risolvere a questo punto della stagione.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia