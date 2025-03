Inter-Feyenoord, Kruzliak da bocciatura pesante! La moviola – CdS

Inter-Feyenoord ha fatto parlare molto per l’arbitraggio di Kruzliak. Non è stata molto apprezzata la sua direzione, la moviola del Corriere dello Sport ci va giù pesante.

MOVIOLA – Difficile ricordare una veemenza del genere nel giudizio di altri arbitri in altre partite molto più discutibili e discusse. Eppure il Corriere dello Sport ha deciso di bocciare in maniera pesante l’arbitro di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Sulla sua direzione ecco le parole: «Voto 3. Disastroso lo slovacco Kruzliak in Inter-Feyenoord, non era difficile prevederlo. Non dirige in Champions da ottobre (nella tutt’altro che memorabile per lui Brest-Bayer), in Europa da dicembre (Ajax-Lazio in Europa League), è rimasto fermo in Nike Liga (la A slovacca) dal 15 dicembre al 16 febbraio e poi s’è rifermato. Perché affidargli la prima gara eliminazione in Champions della sua carriera?»

Inter-Feyenoord, gli episodi discussi

EPISODI – La moviola prosegue: «Ha bisogno dell’aiuto da casa, Kruzliak, chiamato all’OFR per un fallo di Çalhanoglu da dietro su Moder. Contatto basso (calcio sul piede sinistro) e alto (colpo dietro la schiena, non è spalla contro spalla), era un rigore da vedere live, altro che VAR. Fra l’altro l’arbitro è in posizione ottimale (visuale libera e centrale). Fa tutto da solo sul rigore all’Inter. Beelen non ha toccato Taremi, è lui che gli finisce addosso col piede destro, VAR con le mani legate. Non contento, abbocca alla simulazione di Thuram (ancora Beelen protagonista). Stavolta San al VAR non si tiene: OFR e rigore tolto»