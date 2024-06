L’Inter festeggia l’Olimpia Milano: l’omaggio per i nuovi campioni d’Italia

Milano festeggia un doppio scudetto: dopo l’Inter nel calcio anche l’Olimpia nella pallacanestro. Il club nerazzurro ha omaggiato i concittadini.

ALTRO TITOLO – Stagione incredibile per la Milano dello sport: dopo lo scudetto della seconda stella dell’Inter, questa sera è arrivato anche lo scudetto di Serie A Basket per l’Olimpia Milano. Si tratta del titolo numero 31. L’Inter ha omaggiato i concittadini con un post sul proprio account X: “Complimenti all’ @OlimpiaMI1936 per la vittoria del 31° Scudetto di @legabasketa“. L’Olimpia ha battuto in Gara 4 la Virtus Bologna col punteggio di 85 a 73. Festeggia coach Ettore Messina, monumento del basket italiano.

Milano festeggia con Inter, Olimpia e Alcione: solo il Milan a bocca asciutta

MILANO FESTEGGIA (NON TUTTA) – Da non dimenticare, infatti, come la Milano dello Sport ha potuto celebrare quest’anno la salita in Serie C dell’Alcione, terza squadra del capoluogo lombardo dopo Inter e Milan. Per l’Alcione una prima volta storica l’approdo al calcio professionistico dopo 72 anni di dilettantismo. Dunque, a Milano festeggiano tante squadre tranne il Milan, che per la seconda annata consecutiva è rimasta a bocca asciutta e senza trofei. Anzi, ha visto sbattersi in faccia lo scudetto della seconda stella nerazzurra.