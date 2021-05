LA PROPOSTA – Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola parla del ritorno parziale dei tifosi allo stadio già a partire dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta al Mapei Stadium . Ci saranno 4.300, cioè il 20% della capacità dell’impianto. Per entrare allo stadio e acquistare il biglietto servirà un tampone rapido negativo effettuato martedì o mercoledì, oppure il certificato di vaccinazione al Covid-19. La proposta presentata dalla Lega Serie A al Governo, inoltre, è quella di chiedere di riaprire gli stadi per l’ultima giornata di campionato. I tifosi dell’ Inter quindi avranno la possibilità di vedere la squadra alzare il trofeo del campionato?

