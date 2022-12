Inter, Fernandez nel mirino? Molti altri club fanno la fila per il centrocampista!

Il Mondiale accende i riflettori su Fernandez. Dopo la vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina, in molti sarebbero interessati al centrocampista del Benfica. Tra i tanti grandi club, spunta anche il nome dell’Inter.

DESIDERIO – Il palcoscenico internazionale del Mondiale ha permesso a molti giovani di passare sotto le luci della ribalta. Tra i tanti c’è anche Enzo Fernandez che, con la sua Argentina, ha vinto la Coppa del Mondo e non solo. Il classe 2001, infatti, ha ricevuto in Qatar anche il premio come miglior giovane giocatore della competizione. L’ottimo periodo che il centrocampista del Benfica sta attraversando lo mette al centro dei desideri di numerosi club. Come riporta O Jogo sono molti i corteggiatori dell’argentino e anche l’Inter si aggiunge alla lunga lista costituita da Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal e Paris Saint-Germain. Secondo il giornale portoghese, tutte queste squadre avrebbero già sentito l’agente del calciatore. A quanto pare, però, il Benfica non sarebbe d’accordo con la cessione prima della fine della stagione. Dunque, se uno dei club sopraelencati volesse acquistare Fernandez, dovrebbe pagare la clausola rescissoria del suo contratto, di 120 milioni di euro.