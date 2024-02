Inter, febbraio è l’A4 Brescia-Padova: che traffico di impegni! − TS

L’Inter si prepara ad entrare in un febbraio ricchissimo di impegni ravvicinati. Si parte domenica con la supersfida contro la Juventus e si chiude mercoledì 28 con l’Atalanta nel recupero.

IN TILT − L’Inter si prepara ad affrontare un calendario molto trafficato con tantissimi e importanti impegni ravvicinati. Toccherà alla guida Simone Inzaghi gestire l’A4 in cui si è imboccata la sua squadra. Nel giro di 25 giorni, l’Inter scenderà in campo sei volte. Si parte domenica sera col big match scudetto contro la Juventus. Sei giorni dopo arriverà la delicata trasferta sul campo della nuova Roma di Daniele De Rossi. Per queste due partite, ovviamente, zero turnover. Inzaghi ruoterà sicuramente qualcosa contro la Salernitana, che arriverà tre giorni prima del primo confronto con l’Atletico Madrid in Champions League negli ottavi di finale. A fine mese, poi, le sfide contro Lecce il 25 febbraio e Atalanta il 28. Contro gli orobici, sarà il recupero della sfida valida per la ventunesima giornata, che le due squadre hanno saltato per l’impegno dell’Inter in Supercoppa italiana.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino