Teotino: «Inter favorita per un motivo. Lipsia, una difficoltà»

Anche Gianfranco Teotino analizza la vigilia di UEFA Champions League per le italiane e, in particolar modo, di Inter-Lipsia. Il giornalista su Sky Sport sottolinea perché i nerazzurri siano favoriti

ZERO PUNTI – Gianfranco Teotino è fra quelli che mette l’Inter favorita contro il Lipsia. Nella sfida di San Siro, valevole per la quinta giornata della UEFA Champions League, i nerazzurri affronteranno infatti una delle squadre che fin qui – nonostante sia una delle squadre di prima fascia – hanno raccolto zero punti nei primi quattro turni della competizione. Sebbene ci sia una difficoltà, ovvero capire come affrontare la squadra di Marco Rose. Questa l’analisi del giornalista: «Domani sera le tre squadre italiane, Milan, Inter e Atalanta affrontano tre delle squadre ancora a zero punti. Anche se è vero che una squadra come il Lipsia non sai mai come prenderla».