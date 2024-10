L’Inter e il fascino del retro: in vendita le maglie vintage!

L’Inter resta legata al suo prestigioso e degno passato. Arriva la collezione vintage di maglie ed altri capi d’abbigliamento. Ecco tutti i dettagli dopo il lancio.

COLLEZIONE – L’Inter è un po’ come il vino, più invecchia e più migliora. Lo stesso si può dire delle sue storiche maglie, che acquistano sempre maggior fascino e valore. Il vintage ha conquistato il mondo della moda negli ultimi anni e il club nerazzurro non può che accogliere la tendenza, lanciando la collezione retro. Sul sito ufficiale nerazzurro, nella sezione ‘Store’ compare, infatti, l’assortimento di maglie e giacche del passato. Capi che, oltre ad essere meravigliosi da osservare e da indossare, racchiudono ricordi, emozioni e sensazioni indimenticabili. Di seguito maggiori dettagli sugli indumenti in vendita e sui prezzi.

Inter, tutta la bellezza del passato nella collezione di maglie e capi vintage!

LE INFO – Come si può osservare sul sito dell’Inter, la nuova collezione mette in vendita una serie di maglie storiche nerazzurre ma non solo. La più vintage è quella della stagione 1963/1964, poi quella celebre dello sponsor “Misura” dell’anno 1986/87. Presente anche quella del 1993/94 col logo “Fiorucci” fino alla più recente “Pirelli” del 1997/98. Per tutte le maglie è disponibile la versione “Home”, “Away” o “Third”. L’Inter ha messo in vendita, inoltre, anche la giacca retro e i pantaloni del 1997/98, una felpa del 1960/68 e un pallone vintage. I prezzi dei capi d’abbigliamento variano, a seconda delle annate e delle categorie. Un regalo ai tifosi nerazzurri, che apprezzeranno l’iniziativa, ma anche ai calciatori. Di recente, infatti, anche Marcus Thuram è comparso sui social con una maglia vintage regalatagli da un tifoso.